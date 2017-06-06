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Zabıta ve polisten ortak denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortak denetimler yaptı. Denetimlerde sanayi kuruluşlarının çalışanlarını taşıyan servis araçları denetlendi.

Zabıta ve polisten ortak denetim
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Kayseri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi ve Serbest Bölge’ye personel taşımacılığı yapan araçları beş ayrı noktada denetime tabi tuttu. Organize Sanayi Bölgesi’ne giriş yapılan 5 ayrı noktada ortak yürütülen denetimlerde 290 araç denetlendi. Denetimler sonucu 39 araca kanun ve yönetmenlikler gereği işlem yapıldı. 4 araç Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 gün trafikten men edilirken 34 araç hakkında kanunlara aykırı olarak izinsiz taşımacılık faaliyetinde bulunmaktan işlem yapıldı. Ayrıca dört aracın da özel izin belgesi olmadan çalıştırıldığı tespit edildi.
Yapılan denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği ve personel servis araçlarının kanun ve yönetmelikte belirtilen kurallara göre çalışıp çalışmadıklarının takip edileceği belirtildi.
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