Develi Belediyesi’nin ilçedeki trafik levhalarının değiştirilmesi çalışmalarında Kozan Caddesi’nde zabıta ekipleri tarafından bir kuş yuvası tespit edildi. Dünyaya gözlerini yeni açan yavruların bulunduğu kuş yuvası, çalışmalar bitene kadar zabıta ekipleri tarafından korumaya alındı.
Zabıta'dan Kuş Yuvasına Koruma
Develi Belediyesi zabıta ekipleri, trafik levhalarının değiştirilmesi çalışmasında, dünyaya yeni gözlerini açan kuşları koruma altına aldı.
29 Mayıs 2013 Çarşamba 11:33
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RABBİM İNSANI YARATMIŞ VE TÜM DÜNYAYI ONA İKRAM OLARAK YARATMIŞ FAKAT İNSANA BİR KUŞ KADAR DEĞER VERİLMEZ İKEN BUNUN HABER YAPILMASI TAM BİR GÖSTERMELİK OLAY DEVELİNİN ÖYLE KÖYLERİ VARKİ İNSANLARIN ÜZERİNDE KIYAFET YOK AYAKLARINDA AYAKKABI YOK BESLENME SIFIR HADİ ORALARA ULAŞIN VE İNSANA YARDIM EDİN DERDİN NE DİYE BİR SORUN VE ONUDA HABER YAPIN DA GÖĞSÜMÜZ KABARSIN İÇİMİZ FERAHLASIN.