Zabıta'dan Ramazan Denetimi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden gıda mühendisi ve veteriner hekimlerin de hazır bulunduğu denetimler önce ekmek fırınlarından başladı. Ramazan pidelerinin gramajından üretim hijyenine kadar baştan aşağı kontrolden geçirilen fırınlarda özellikle vatandaşın temel gıda maddesi olan ekmekte azami özen gösteriliyor. Daha sonra market ve şarküterilere geçen zabıta ve gıda ekipleri etlerin soğuk hava depolarındaki hijyenlerini denetledi. Marketlerde yeni mevzuata göre yumurtaların soğuk hava ünitelerinde +5 ile +12 derece arasında tutulmasına dikkat eden ekipler, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi çabuk bozulabilen gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Aynı zamanda zabıta ekipleri mahalle pazarlarına konulan noktalarla vatandaşın huzurlu ve güvenli alışveriş yapması için sürekli nöbet tutarken, pazarlara konulan tartı aletiyle gramaj kontrolü yapıyor.

Denetimlerin vatandaşın 11 ayın sultanı Ramazanı huzurlu geçirmesi için artarak sürdüğünü belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, "Bunun için gerekli bütün tedbirlerimizi aldık" dedi. Başkan Yıldırım, "Vatandaşımızın 16 saati bulan oruç süresinin ardından sağlıklı gıda maddelerini tüketmesi için denetimlerimizi sıkı bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.