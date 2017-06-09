“Zalime sessiz, birbirimize öfkeliyiz”

Hüda Par Kayseri İl teşkilatının düzenlediği iftar yemeği Emek Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan partinin il başkanı Mahmut Sami Göktaş, tüm katılımcılara teşekkür etti. Kayseri’deki birçok sivil toplum örgütünün programa katılımı ile verdikleri destekten olayı mutlu olduğunu söyleyen Göktaş, daha sonra sözü Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na bıraktı.

Başkan Yapıcıoğlu İslam coğrafyasının zulümlere maruz kaldığını belirterek, “Zalimlere sesimizi çıkaramıyoruz. Ama birbirimize karşı öfke ile ordular hazırlayabiliyor ve 100 milyar dolarlık anlaşmalar yapabiliyoruz.” dedi.

Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğe ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, “Körfez'de tekrar sular ısıtılıyor. Daha birkaç hafta önce 100 milyar doların üzerinde bir silah anlaşması yapıldı. Fakat öyle anlaşılıyor ki bu silahlar hiçbir zaman topyekûn ümmete ve ümmetin inancına düşman olanlara karşı kullanılmayacak. Eğer birbirimize karşı kullanacaksak bu silahları biz neden alıyoruz?” açıklamasında bulundu.









Kardeşlik adaletten geçer

“Allah onları dost edinmeyin demesine rağmen biz Yahudi veya Hristiyanlara sırtımızı dayıyoruz.” diyen Yapıcıoğlu, “Siyonist İsrail kendisine karşı savaşan Filistinli kardeşlerimizi terörist ilan ettiler. Bizim Müslüman dediğimiz ülkeler ise Filistinli kardeşlerimize destek verenleri sanki kafir bir ülkeymiş gibi onlara karşı ordular hazırladılar.” şeklinde konuştu.

Eskiden yapılan savaşlarda Müslüman ülkelere asker göndererek ve para harcayarak savaşan Batı’nın günümüzde Müslümanları birbirine kırdırdığına vurgu yapan Yapıcıoğlu, “Şimdi ise asker göndermiyorlar. Üstelik bu savaşlardan para da kazanıyorlar.” Şeklinde konuştu.

Yaşanan sıkıntıların belki bizi kendimize getireceğini söyleyen Yapıcıoğlu, dostumuzu ve düşmanımızı yeniden düşünmemiz gerektiğini kaydetti.

Yapıcıoğlu, “Rabbim bu ümmete dostunu düşmanını idrak etmeyi nasip etsin. Kardeşliğin yeniden tesisi için bozulan adaletin sağlanması gerekiyor. Adaleti ayakta tutarsak o zaman kardeş oluruz. Eğer dışarıdan birilerinin içimizi karıştırmasını istemiyorsak bunu yapmak zorundayız.” Diyerek sözlerini sona erdirdi.

Programa İlim Yayma Cemiyeti, Ribat Vakfı, İlim Hikmet Vakfı, Mirac Kültür Merkezi, Gönüllü Kültür Kuruluşları, Kardeşlik ve İyilik Platformu ve şehrimizde faaliyet gösteren birçok STK temsilcisi de katılım gösterdi.

Haber/Fotoğraf M. Furkan Şahin



