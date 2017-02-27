“Zalimler fırsat bulamayacak”

26 Şubat 1992 yılında Dağlık Karabağ’da bulunan Hocalı Kasabası’na Ermeniler tarafından saldırı gerçekleştirilmiş, çocuk, kadın, yaşlı demeden 613 kişi katledilmişti. Nizam-ı Âlem Gençlik Merkezi Derneği üyeleri yaşanan bu katliamın yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Grup adına konuşan dernek sözcüsü Mehmet Kalabalık, “1992 yılında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece Rus Ordusunun desteğini de alarak Azerbaycan’ın Hocalı kasabasına gelen Ermeni çeteleri savunmasız 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlıyı, toplamda 613 Azerbaycan Türkü’nün kanına girdiği, diri diri derilerini yüzdüğü, hamile bir kadının karnını yardığı, 13 yaşındaki bir çocuğu ellerinden duvara çivilediği ve daha anlatamayacağımız derecede işkencelere maruz bıraktığı o kara günün, Hocalı Soykırımı’nın 25. yılındayız.” ifadesini kullandı.Mehmet Kalabalık medya mensuplarına yaptığı açıklamada “Dünya devletleri zulmüne devam etse dahi, batı medeniyeti yaşanan bu hadiselere yüzünü çevirmeye devam etse dahi biz durmayacağız ve o insanlığın yüzüne ‘Allahu Ekber, Türkler geliyor’ nidalarını ilelebet haykıracağız. Türkiye’nin varlığı Azerbaycan’a ve dünyadaki bütün mazlumlara umut olmaya devam edecek. Onların varlığı ise bizi daha fazla çalışmaya, gayret etmeye sürükleyecektir. Bizler Nizam-ı Âlem davasının davacıları olarak iman ediyoruz ki, Türkiye güçlü olduğu müddetçe zalimler fırsat bulamayacaktır” dedi.Kalabalık sözlerini “Başta Hocalı şehitlerimiz olmak üzere Doğu Türkistan’da, Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de, Kosova’da, Bosna’da ve zulüm altında olan coğrafyalarda hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi, memleketimizi korumak için gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında kahramanca mücadele ederek şehadete kavuşan polis ve Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyoruz” diyerek tamamladı.Fatma Ural