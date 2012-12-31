Zamana Direnen Ustalık

Develi ilçesi Yukarı Develi Camii Kebir mahallesinde yaşayan 71 yaşındaki İsmail Sivük geçimini keklik kafesi yaparak sağlıyor.

Bir keklik kafesinin yapımının 3-4 gün sürdüğünü söyleyen İsmail Sivük, eskiden büyük rağbet gören kafeslerin artık gençlerin ilgisini çekmediğini belirterek, “Artık bu meslek unutulmaya yüz tuttu” dedi.

Kafeslerin tanesini 50 TL’ye sattığını söyleyen Sivük, “Kafesleri Zamantı ırmağının kenarında yetişen ılgın ağacı veya dıbıldı ağacı olarak bilinen ağaçlardan yapıyorum. Bu ağaçları bıçak dahi kesmekte zorlanıyor” diye konuştu.