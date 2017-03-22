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Zamanları karıştırdı, kendi bile inanamadı

TRT 1’de yayınlanan Altın Petek Bilgi Yarışması’nda babasının aldığı 65 yaş üstü ücretsiz seyahat kartı üzerinden soruyu cevaplayan yarışmacı, zamanları karıştırdı. Cevaba kendini inandıramadı.

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Yarışmacılardan Ece Arman, “ücret” anahtar kelimesini seçtiği üçüncü soruda “Resmi Gazete’de yayınlanmış yönetmeliğe göre, ülkemizde kaç yaşını doldurmuş yolcular şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edebilirler?” şeklinde soruldu.


 
a. 55, b. 60, c. 65, d: 70 seçeneklerine 1950 doğumlu olan babasına ücretsiz kart aldıklarını ve uzun zaman olduğunu söyleyerek “60” şeklinde cevapladı. Cevap 65 çıkınca, “Vallahi 60 yaş üstü. Kontrol edebilir miyiz” diyerek şaşkınlığını dile getiren yarışmacı yarışmaya veda etti.
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