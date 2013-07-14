Zehir Tacirleri Kayseri'ye Gelemeden Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kayseri istikametine doğru giden bir araçtan şüphelenen Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında araçtaki uyuşturucu maddeleri yola atarak kaçmaya devam eden C.K. (26), polisin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı. Polis, yola atılan 145, 115 kilogram yaprak esrar maddesi ve 15, 715 kilogram işlenmiş toz esrar maddesine el koydu. Gözaltına alınan C.K., emniyetteki sorgusunun ardından hakkında düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte ‘uyuşturucu madde bulundurmak, satmak, nakletmek’ suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. (iha)

