Zehir Tacirlerine 14 Şubat Darbesi

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, H.T.’nin kullandığı 21 plakalı bir araçta arama yapıldığı öğrenildi.

Yapılan aramalar neticesinde aracın kapalı olan kasa kısmına yüklenmiş vaziyette bulunan beyaz renkli straforlar arasına üzeri yine straforlarla kapatılmak suretiyle gizlenmiş vaziyette, 5 adet beyaz renkli telhis çuvallar içerisinde şeffaf streç naylonlara sarılı ağırlığı 66 kilo 200 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi.

Yetkililer, şüpheli H.T. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek suçundan adli tahkikata başlandığı bildirildi. (iha)

