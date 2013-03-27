Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zehir Tacirlerine Gece Darbesi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlenen 9 ayrı operasyonda 23 kişi yakalanırken 8 kilo 521 gram esrar ele geçirildi.

Zehir Tacirlerine Gece Darbesi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin özellikle Sahabiye, Battalgazi, Keykubat ve Gevhernesibe mahallelerinde bulunan okul önlerinde ve üniversite öğrencilerine esrar satan sokak satıcılarına karşı çalışma yaptığı öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda Adana ve Bingöl illerinden uyuşturucu temin ederek Kayseri'ye getirecekleri belirlenen S.K., M.K., Ö.Ç., H.K., İ.I., E.A. ve M.A.'nın kullandıkları otomobillerin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi girişinde durdurulduğu ve arama yapıldığı bildirildi. Yapılan aramalarda otomobillerin bagajlarında 8 kilo 150 gram esrar ele geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca, ekiplerin yaptığı 9 ayrı operasyonda ise kullanmak maksadıyla uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 16 kişiden 156 gram esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Yetkililer gözaltına alınan şahıslar hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.(iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.