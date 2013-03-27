Zehir Tacirlerine Gece Darbesi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin özellikle Sahabiye, Battalgazi, Keykubat ve Gevhernesibe mahallelerinde bulunan okul önlerinde ve üniversite öğrencilerine esrar satan sokak satıcılarına karşı çalışma yaptığı öğrenildi.



Yapılan çalışmalarda Adana ve Bingöl illerinden uyuşturucu temin ederek Kayseri'ye getirecekleri belirlenen S.K., M.K., Ö.Ç., H.K., İ.I., E.A. ve M.A.'nın kullandıkları otomobillerin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi girişinde durdurulduğu ve arama yapıldığı bildirildi. Yapılan aramalarda otomobillerin bagajlarında 8 kilo 150 gram esrar ele geçirildiği kaydedildi.



Ayrıca, ekiplerin yaptığı 9 ayrı operasyonda ise kullanmak maksadıyla uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 16 kişiden 156 gram esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.



Yetkililer gözaltına alınan şahıslar hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.(iha)

