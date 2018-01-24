Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara etkisi sınırlı

Uluslararası piyasa uzmanları, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara yansımasını değerlendirdi.

Merkezi Londra’da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, yaptığı açıklamada, şu ana kadar Zeytin Dalı Harekatı'nın harekatın piyasaya etkisinin oldukça sınırlı olduğunu, bu gelişmenin, küresel piyasaların son derece likit olduğu bir döneme denk geldiğini, bu durumun, diğer bütün riskler karşısında iyi bir sonuç alınmasını sağladığını kaydetti.

Ash, "Daha fazla kar elde etmek için yatırımcılar jeopolitik riskleri ve ülke risklerini görmezden gelmekten memnun." ifadesini kullandı.

"TL gelişen piyasaların rallisinden geri kalmadı"

Ekonomist İpek Özkardeşkaya da TL'nin, Afrin operasyonuna tepki olarak haftaya negatif başlamasına karşın kayıpların hızla azaldığını, hatta piyasanın tersine döndüğünü gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Piyasanın gözünde, ABD'de hükümetin bütçe krizi nedeniyle kısmen kapanması, dolardaki düşüş, küresel piyasalarda sermayenin gelişmekte olan ülke kurlarına yönelmesi ve emtia fiyatlarındaki artış, Türkiye-Suriye sınırında yaşanan jeopolitik tansiyonu dengelemiş gibi görünüyor. Sınır ötesi gerginlikler zaten TL fiyatlarına yansımış durumda. TL'nin dolar karşısında jeopolitik gerginliklere rağmen 3,80 seviyesinin altına çekilmesi şunu gösteriyor ki; harekata rağmen TL, gelişen piyasaların rallisinden geri kalmadı. Bu da pozitif bir gelişme."

"Sınırlı etkiye şaşırdım"

Capital Economics'in Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti William Jackson ise "Mevcut durum, geçen hafta gördüğümüz satışın bir yansıması olabilir. Fakat oldukça sınırlı piyasa etkisi karşısında biraz şaşırdım." ifadelerini kullandı.

AA

