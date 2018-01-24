Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara etkisi sınırlı

Uluslararası piyasa uzmanları, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara yansımasının son derece sınırlı olduğunu, Türkiye’nin gelişen piyasalardaki yükselişten yararlandığı görüşünde birleşti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara etkisi sınırlı
Uluslararası piyasa uzmanları, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara yansımasını değerlendirdi.
Merkezi Londra’da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, yaptığı açıklamada, şu ana kadar Zeytin Dalı Harekatı'nın harekatın piyasaya etkisinin oldukça sınırlı olduğunu, bu gelişmenin, küresel piyasaların son derece likit olduğu bir döneme denk geldiğini, bu durumun, diğer bütün riskler karşısında iyi bir sonuç alınmasını sağladığını kaydetti.
Ash, "Daha fazla kar elde etmek için yatırımcılar jeopolitik riskleri ve ülke risklerini görmezden gelmekten memnun." ifadesini kullandı.
"TL gelişen piyasaların rallisinden geri kalmadı"
Ekonomist İpek Özkardeşkaya da TL'nin, Afrin operasyonuna tepki olarak haftaya negatif başlamasına karşın kayıpların hızla azaldığını, hatta piyasanın tersine döndüğünü gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Piyasanın gözünde, ABD'de hükümetin bütçe krizi nedeniyle kısmen kapanması, dolardaki düşüş, küresel piyasalarda sermayenin gelişmekte olan ülke kurlarına yönelmesi ve emtia fiyatlarındaki artış, Türkiye-Suriye sınırında yaşanan jeopolitik tansiyonu dengelemiş gibi görünüyor. Sınır ötesi gerginlikler zaten TL fiyatlarına yansımış durumda. TL'nin dolar karşısında jeopolitik gerginliklere rağmen 3,80 seviyesinin altına çekilmesi şunu gösteriyor ki; harekata rağmen TL, gelişen piyasaların rallisinden geri kalmadı. Bu da pozitif bir gelişme."
"Sınırlı etkiye şaşırdım"
Capital Economics'in Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti William Jackson ise "Mevcut durum, geçen hafta gördüğümüz satışın bir yansıması olabilir. Fakat oldukça sınırlı piyasa etkisi karşısında biraz şaşırdım." ifadelerini kullandı.
AA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.