Zihinsel Engelli Öğrenciler Gösteri Yaptı

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öncülüğünde Adana , Ankara , Bolu , Elazığ , İstanbul , İzmir , Kayseri , Manisa ,Tarsus ve Tekirdağ dan gelen engelli çocuklar, sahil yolunda çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen gösteriye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti İl Başkanı Fuat Köktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Yıldırım, Zihinsel Engelliler Vakfı (ZİÇEV) Genel Başkanı Karakoç, ZİÇEV Samsun Şubesi Başkanı Alaattin Kuru ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zihinsel engelli öğrenciler bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Vatandaşların ilgisini çeken ve sahil şeridini renklendiren engelli çocuklar, gerçekleştirdikleri gösteriyle beğeni topladılar.

Gerçekleştirilen organizasyon hakkında bilgi veren Zihinsel Engelliler Vakfı (ZİÇEV) Genel Başkanı Karakoç, her yıl 14 ilin katılımıyla seçilen bir ilde şenlik yaptıklarını söyledi. Samsun'da öğrencileri çok güzel ağırlandıklarını ifade eden Karakoç," Bu yıl Samsun ilinde yapmayı kararlaştırdık. Samsunlulara teşekkür ediyoruz 100 göstericimiz buradaydı. Çok mutlu günler geçirdik "dedi.

Organizasyona katılan AK parti İl Başkanı Fuat Köktaş, AK Parti'nin her zaman engellilerin yanında olduğunu belirtti. Her insanın engelli adayı olduğunu dile getiren Köktaş,"Her zaman engellilerimizi destekliyoruz, AK Parti'nin yaptığı çalışmalar ve projeler bunları kanıtlamıştır "şeklinde konuştu.