Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zihinsel Engelli Öğrenciler Gösteri Yaptı

Türkiye’nin dört bir yanından Samsun'a gelen engelli çocuklar, müzik, dans ve ritim gösterisi yaptı. Zihinsel engelli öğrencilerin yaptığı Gangnam Style dansı büyük ilgi topladı.

Zihinsel Engelli Öğrenciler Gösteri Yaptı
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öncülüğünde Adana , Ankara , Bolu , Elazığ , İstanbul , İzmir , Kayseri , Manisa ,Tarsus ve Tekirdağ dan gelen engelli çocuklar, sahil yolunda çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen gösteriye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti İl Başkanı Fuat Köktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Yıldırım, Zihinsel Engelliler Vakfı (ZİÇEV) Genel Başkanı Karakoç, ZİÇEV Samsun Şubesi Başkanı Alaattin Kuru ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zihinsel engelli öğrenciler bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Vatandaşların ilgisini çeken ve sahil şeridini renklendiren engelli çocuklar, gerçekleştirdikleri gösteriyle beğeni topladılar.
Gerçekleştirilen organizasyon hakkında bilgi veren Zihinsel Engelliler Vakfı (ZİÇEV) Genel Başkanı Karakoç, her yıl 14 ilin katılımıyla seçilen bir ilde şenlik yaptıklarını söyledi. Samsun'da öğrencileri çok güzel ağırlandıklarını ifade eden Karakoç," Bu yıl Samsun ilinde yapmayı kararlaştırdık. Samsunlulara teşekkür ediyoruz 100 göstericimiz buradaydı. Çok mutlu günler geçirdik "dedi.
Organizasyona katılan AK parti İl Başkanı Fuat Köktaş, AK Parti'nin her zaman engellilerin yanında olduğunu belirtti. Her insanın engelli adayı olduğunu dile getiren Köktaş,"Her zaman engellilerimizi destekliyoruz, AK Parti'nin yaptığı çalışmalar ve projeler bunları kanıtlamıştır "şeklinde konuştu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.