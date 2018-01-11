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Ziraatçilerden Kamçı’ya Ziyaret

Vali Süleyman Kamçı, Türkiye'de tarım öğreniminin başlamasının 172’nci yılında, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi'nden akademisyenler ile Ziraat Mühendisleri Odası'ndan meslek temsilcilerini makamında kabul etti.

Ziraatçilerden Kamçı’ya Ziyaret
Vali Kamçı, Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan ile Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Koç ile beraberindeki heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, tarım öğreniminin önemine işaret ederek, sanayi ve ticaret kenti olarak ön plana çıkan Kayseri'nin aynı zamanda önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.
Vali Kamçı, global dünya şartlarının her geçen gün değiştiğini ifade ederek, bugün dünyada en önemli ticari sektörlerden birisinin tarım olduğunu belirtti.
Eğitimin öneminin her alanda vazgeçilmez olduğu gibi günümüzde tarım alanında çok daha önem kazanır bir hale geldiğini ifade eden Vali Kamçı, Ülkemizde ve ilimizde daha modern tarım yapılabilmesi için ziraat mühendislerimize büyük sorumluluklar düştüğünü kaydetti.
Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, kendilerini kabul eden Vali Kamçı’ya teşekkür ederek, fakülte çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Koç ise, odalarına bağlı ziraat mühendisleri ile Kayseri'nin ziraat alanında daha da gelişmesi yönünde çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.
İHA
 
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