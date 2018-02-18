"Ziyaretçi sayımızı her geçen yıl arttırıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Erciyes Master Planının bütün hızıyla her geçen yıl kendisini geliştirerek yoluna devam ettiğini ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Ziyaretçi sayımızı ve kayakçı sayımızı her geçen yıl arttırarak devam ediyoruz. Bu sezon da son 3 yıldır başlayan yükselen trend devam ediyor. Aralık ayında kayakçı sayısında yüzde 135’lik bir artış oldu. Ocak ayında yüzde 40’lık bir artış, sömestr sezonunda da yine geçen yıla oranla yüzde 40’lık bir artışla devam ettik. Dağ otellerimiz, şehir otellerimiz, şehirdeki ticaret erbabımız, Erciyes’teki turizm hareketliliğinden oldukça faydalanıyorlar” diye konuştu.

Cıngı, “Erciyes Master Planı son 3 yıldır ciddi bir ivme ile şehrimizin ekonomik, sosyo-kültürel ve sportif hayatına katkı koyarak yoluna devam ediyor” diyerek şunları söyledi:

“Dağımızı işletirken mümkün olduğunca çok sayıda aktivite yapılmasına gayret ediyoruz. 2015 yılında başladığımız Avrupa Kupası’nı bir yıl sonra Dünya Kupası’na çevirerek yaklaşık 3 milyar insana dünyanın en gelişmiş ülkelerinde, ekranlarında Erciyes, Kayseri, Türkiye yazdırarak yolumuza devam ediyoruz. Bunun yanında çok çeşitli organizasyonlar oluyor. Türkiye Bilardo Şampiyonası’nda tutun da Erciyes’teki emsalsiz yollarımızda ralli yapılmasına kadar geniş bir yelpazede Erciyes’te hareketlilik sağlamaya çalışıyoruz. Organizasyonlar Erciyes’in markalaşması konusunda ciddi katkı sağlıyor”

İHA

