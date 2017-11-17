“Zöhre Ana” Camii açıldı

Açılış merasimine, İl Müftüsü Şahin Güven, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Taşyapan, Develi İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Develi Merkez Camii İmam Hatibi Fatih Aslan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, camilerin Allah’ın evi olduğunu, böyle güzel yerlerin açılışından dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Vesile olanlardan Allah’ın razı olsun” dedi.

“Kayseri’de hayırsever insanımız çok”

İl Müftüsü Güven’de cami ve mescit yaptırmanın önemine değinerek şunları söyledi:

“Öncelikle şu hususun altını çizmek istiyorum. Hayırsever dendiğinde genellikle erkekler akla gelir. Ancak şu anda açılışlarını yaptığımız cami ve Kur’an kursunun baniyesi/yaptırıcısı bir hanımefendidir, bir annemizdir. Aslında bu, geleneğimizde var. Demek ki hanımefendiler de hayır yapabilir, cami ve Kur’an kursu yaptırabilirmiş. Yukarı Develi’de de Siva Hatun Camii ve Kayserimizde de en köklü camilerimizden birisi olan Hunat Hatun Camii’nin yine hanımefendiler tarafından yaptırıldığını biliyoruz. Kadınlar, hayır işlerinde eşlerine destek olurlar, onları teşvik ederler bu güzel işlere. Kayseri’de görev yaptığım süre boyunca, kadınların öncülüğünde inşa edilen üçüncü camimiz oluyor bu Zöhre Ana Camii ve Kur’an kursu. Birincisi, Talas’ta ve bir annemizin eşini teşvik etmesiyle yaptırılan Hacı Halil Bayraktar Camii; ikincisi, Avrupa’da yaşıyor olup oradaki kazancıyla memleketine cami kazandırmak isteyen Suzan hanımefendi tarafından yine Talas İlçesinde yaptırılan Abdülhamit Han Camii’dir.Kayseri’de hayırsever insanımız çok elhamdülillah. Şunu iyi bilmemiz gerekir ki; kazanılan paranın, malın-mülkün helal mi ya da haram mı olduğunu öğrenmek için nereye harcandığına bakmak gerekir. Kayseri’de sadece cami ve Kur’an kursları değil, okullar, sağlık ocakları, üniversitelerin neredeyse yüzde 90’ı hayırsever vatandaşlarımız tarafından yaptırılıyor. Ve yine yaptırılan bu yerler, vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen camide Müftü Güven tarafından öğle namazı kıldırıldı.

Kurum Haberi





