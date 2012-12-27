Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zümrüt Mahallesinde Çevre Düzenlemesi

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, aralık ayında havalar iyi gidince Zümrüt Mahallesi’nde bahar sezonunu bekleyen yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yaptıklarını söyledi.

Zümrüt Mahallesinde Çevre Düzenlemesi
Kocasinan Belediyesi sınırları içinde son 5 yılda inşaat hareketinin çok ciddi oranda arttığını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, ‘’İmarlı yapılaşan bölümlerde inşaatlar tamamlanınca belediye olarak biz de görevimizi yapıp yeni projelere yer açmak için eski, yıkıntı yapıları ve ilgili alandaki atıkları temizleyip çevre düzenlemesi yapıyoruz” dedi.
Başkan Bekir Yıldız, yeni yapılanan bölgelere taşınan insanların hayatını kolaylaştırmak, yaşanabilir mekanlar sunmak için kaliteli çevre kurmanın önemli olduğunun altını çizerek,“Buralarda yeni yollar yapıyor, mevcutlarda yenileme, genişletme ve iyileştirme yapıyoruz. Zümrüt Mahallesi’nde de yeni yerleşim mekanları kuruluyor. Konutların inşaatları hızla devam ediyor. Biz de, inşaatı, yapılaşması tamamlanan bölgelerin çevresini düzenliyoruz. Yeni projelere yer açmak için çevre düzenlemesi yapıyoruz ” diye konuştu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.