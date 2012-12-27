Zümrüt Mahallesinde Çevre Düzenlemesi

Kocasinan Belediyesi sınırları içinde son 5 yılda inşaat hareketinin çok ciddi oranda arttığını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, ‘’İmarlı yapılaşan bölümlerde inşaatlar tamamlanınca belediye olarak biz de görevimizi yapıp yeni projelere yer açmak için eski, yıkıntı yapıları ve ilgili alandaki atıkları temizleyip çevre düzenlemesi yapıyoruz” dedi.

Başkan Bekir Yıldız, yeni yapılanan bölgelere taşınan insanların hayatını kolaylaştırmak, yaşanabilir mekanlar sunmak için kaliteli çevre kurmanın önemli olduğunun altını çizerek,“Buralarda yeni yollar yapıyor, mevcutlarda yenileme, genişletme ve iyileştirme yapıyoruz. Zümrüt Mahallesi’nde de yeni yerleşim mekanları kuruluyor. Konutların inşaatları hızla devam ediyor. Biz de, inşaatı, yapılaşması tamamlanan bölgelerin çevresini düzenliyoruz. Yeni projelere yer açmak için çevre düzenlemesi yapıyoruz ” diye konuştu.