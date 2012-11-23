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Zümrüt Mahallesinde Korkutan Yangın

Kayseri’de çıkan bir yangın mahallelinin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Zümrüt Mahallesinde Korkutan Yangın
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’nde bir evde yangın çıktı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, evin çatısındaki alevlere ulaşmakta güçlük çekti. Ekipler, yoğun duman altında yaklaşık bir buçuk saat kadar süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü.
Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışmalarını korku içeresinde izlerken, evin içinde kimsenin olmaması herkesi rahatlattı.
Yetkililer, maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
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