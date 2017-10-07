Alexa’nın nazı, K. Gündem’in niyazı

Utanılacak bir şey yok; bu işlere başlamazdan evvel “Alexa”yı yabancı bir bayan ismi sanıyordum. Hani Saatli Maarif Takvimleri’nde yazar ya; “bugün doğan çocuklara isimler; erkekse Ali ve Bedri, kızsa Aliye ve Bedriye” diye… İşte ben de zihnimde “erkekse Alex, bayansa Alexa” gibi yakıştırmada bulunarak böyle bir kanaate ulaşmıştım. Yani benim için Alexa “dişil” bir isimdi ve kendisine çok rahat “Alexa hanım” diye hitap edebilirdim.



Yanılmışım dostlar! Meğer Alexa ABD merkezli Amazon.com’un kurduğu bir internet şirreti pardon şirketiymiş. “Alexa.com” isimli web sitesiyle de dünyada ve ülkemizdeki web sitelerinin trafiklerini ölçüyormuş. Televizyon ratinglerini ölçen kuruluşlar gibi web sitelerinin tıklanma oranlarını ve listedeki yerlerini belirliyormuş. Kuruluş amacı da özellikle yeni kurulan siteleri çatlatarak kahretmekmiş.



Yaklaşık 6 ay önce web sayfamızı yenileyip canlandırdığımız günlerde arkadaşlardan bu bilgileri alınca bu Alexa hanımı her gün takip etmeye başladım. İlk gün bizi Türkiye’de 18 binlerde gösterdi. “Eyvah” dedim, galiba en sonlardayız. Baktım arkadaşların yüzü gülüyor. Meğerse ülkemizde aktif olarak kullanılan 10 milyon web sitesi varmış ve ilk günlerden bu sırayı kapmak hiç de fena değilmiş. “Eh bir bildikleri vardır” dedim ve ben de sevindim. Nitekim basamakları üç yüz, beş yüz atlayarak 3 ay içinde10 binlere yükseldik. İşte Alexa’yı ben sadece bu hızlı yükseliş dönemimizde sevdim. Merak etmeyin Alexa hanımla niçin bozuştuğumuzu da biraz sonra anlatacağım.



Demez olaymışım!

Bu hızlı yükselmenin zafer sarhoşluğuyla “ilk hedefimiz olan dörtlü rakamları yani 8-9 binleri inşallah bir ay içinde yakalayabileceğimizi ümit ediyorum” demişim. Ağzımdan yel alsaydı da demez olaymışım. Demek ki çok büyük konuşmuşum. O günden sonra Alexa hanımda bir naz, bir naz ki sormayın gitsin. Bırakın 9 binlere yaklaşmayı bizi tekrar 11, 12 binlere geriletmeye başladı. Bu iddialı konuşmamdan bir ay sonra bir ara yeniden 10 bin 150’ye kadar yükseldiysek de tekrar geriledik. 2. aya girdiğimizde çok iyi bir performans sergilememize rağmen en fazla 10 bin 50’ye ulaşabildik. Tüm umudumuz şeytanın pardon Alexa’nın bacağını kırabilmek ve bizim için psikolojik sınır olan 9.000 rakamını yakalayabilmekti.



3. ayı devirdiğimiz günlerde bir de baktık ki 10 bin 9’a gelmişiz. Ha gayret ertesi gün 10 bin 4. Nihayet tam tamına 10.000. Ancak “Nuh deyip peygamber demeyen” Alexa veri güncellemesi yapmadı ve bizi iki gün 10.000’lerde tutmaya devam etti. Yani dörtlü rakamlara yükselmememiz için psikolojik işkenceyi sürdürdü.



Kahrol Alexa, artık binler kulübündeyiz!

Ve kısa bir süre sonra yani yeni dönemimizin altıncı ayında sonuçlara bakıyor ve gözlerimize inanamıyoruz. Zira Alexa hanım kaprislerinden artık vazgeçmiş olacak ki bizi 9.750. sırada gösteriyor. Bir hafta sonra da 9.116’ya kadar yükseltiyor. “Kahrol Alexa, artık ilk 10 bindeyiz, binler kulübündeyiz” çığlıkları arasında kutlamamızı yapıyoruz. 25 civarında haber sitesi içinde 10’cu olarak başladığımız Kayseri klasmanında ise artık üçüncüyüz.



Alexa’nın bacağını nasıl kırdık?

Nihayet Alexa’nın bacağını kırmıştık. Evet, Alexa hanımın nazı Kayseri Gündem’i usandırmıştı ama sonunda vuslat gerçekleşmiş ve bizi “Binler Kulübü”ne kabul etmişti. Niyazımız nazın üstesinden gelmişti.



Allah nasip ederse yeni hedefimiz bir yılı doldurmadan Kayseri’de ilk sıraya oturmak, Türkiye çapında ise ilk 5 bin arasına girebilmek, Tabii “canım canım Alexa hanım” yine nazlanmazsa…



