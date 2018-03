ANKARA’DA ALTIN BULDUK!

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasını Ankara’da Osmanlıspor karşılaşmasıyla tamamladı. Ankara’da kapalı bir havada, Ankaralı futbolseverlerin çok da ilgi göstermediği bir atmosferde oynandı mücadele. Hafta içinde Akhisar Bld. Spor’a karşı deplasmanında verdiği kupa mücadelesinin ardından son haftalarda çıkış yakalayan Osmanlıspor deplasmanının hiç de kolay bir maç olmayacağı belliydi.

Özellikle İrfan Buz’un geldiği dönemden itibaren üzerindeki pası atan Başkent temsilcisi yeni hocasıyla kendi evinde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Temsilcimiz ise deplasmanda oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmemişti. Sumudica cezalı olduğu için tribünden takip etmek zorunda kaldığı mücadelede yine klasikleşen on biri ile sahaya çıktı. Haftanın mücadele açısından en kora kor geçmesi beklenen maçında ev sahibi ekip temsilcimiz karşısında maça hızlı ve baskı yaparak başlamak istedi ancak dakikalar 12’yi gösterirken Ryan Mendes’in çalımlarla ilerlediği pozisyonda Yalçın tarafından ceza sahası çizgisinde düşürülmesini hakem penaltı olarak yorumladı. Topun başına geçen Deniz Türüç çok iyi bir vuruş yaparak köşeyi doğru tahmin eden Karcemarkas’ın sağından topu yan filelerle buluşturarak Ankara’da Kayserispor’u 0-1 öne geçirdi. Golden sonra oyunun kontrolünü de eline alan temsilcimiz sezon başından beri sergilediği ayağa pas oyununu maçın ilk yarısında da başarıyla uygulayarak ilk yarıyı da rakibine pozisyon vermeden 0-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya Mehmet Batdal ve Özer Hurmacı’yı alarak başlayan Osmanlıspor’a karşı temsilcimiz aynı on biri ile oyuna devam etti. İkinci yarının hemen başında yaptığı hücum aksiyonlu değişikliklerle Osmanlıspor temsilcimizin kalesinde daha çok görünür olsa da Ryan Mendes ile yakalanan iki önemli kontra atakta önce Güray topu kaleci Karcemarskas’a sonra da Mendes’in kendisi karşı karşıya pozisyonda topu üst direğe nişanlayınca Kayserispor %100’lük fırsatları değerlendiremedi. Bu pozisyonlar golle sonuçlansa maçın 60.dakikasında skorun 0-3’a gelmesi içten bile olmayacaktı. 67.Dakikada ise yine Mendes’le başlayan atakta Deniz Türüç’ün harika pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut topu fileler yerine dışarı atınca temsilcimiz yine skoru değiştiremedi ve net bir pozisyonu daha harcamış oldu. Bu dakikaya kadar değişikliğe gitmeyen Sumudica 72.dakikada ilk değişikliğini Güray’ın yerine uzun bir sakatlık dönemi sonrası sahalara yeniden dönüş yapan, teknik kapasitesi yüksek yıldızı Varela’yı alarak yaptı. Bu değişiklikle Varela ve Mendes ikilisini sezon başından beri ilk kez aynı anda sahada görmüş olduk. Bu değişiklik, kalemize gol için hücum etmeye çalışan Osmanlıspor’un defanstaki açıklarını iyi değerlendirerek kontra ataklarla rakip kalede gol ya da goller bulmak için yapılmış bir hücum hamlesiydi.

Kontra ataklarla rakip kalede etkili olan temsilcimiz son pas ve son vuruşlarda başarılı olsa maçı çok rahat farklı bir şekilde kazanabilirdi. İkinci değişiklikte ise Kana-Biyik’i 81.dakikada dışarı alan Sumudica Levent Gülen’i sahaya sürdü. 83.Dakikada Mehmet Batdal’ın şık vuruşunda net golü çıkaran Lung ise maçın 1-1’e gelmesini engelledi. Rumen hoca, son değişiklik hakkını ise sakatlanan Deniz Türüç’ün yerine Boldrin’i oyuna alarak kullandı. Maçın son bölümünde beraberlik için ataklarını sıklaştıran Osmanlıspor’un atakları sonuç vermeyince mücadeleyi temsilcimiz 0-1 kazandı ve deplasmanda yenilmezlik serisini 7 maça çıkararak kendi tarihinde ayrı bir rekora da imza atarak deplasmanda en uzun süre mağlubiyet görmediği sezonu yaşadı.

Son 3 maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan temsilcimiz Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısındaki ilk galibiyetini de almış oldu. Bu sonuçla puanını 34’e yükselten temsilcimiz bir üst sıradaki Beşiktaş ile aradaki puan farkını 3’e indirmiş oldu. Yedek kulübesinden yaptığı hamlelerle adeta kendini maçın içinde olduğuna futbolcularına inandıran Sumudica’nın cezalı olduğu bu maçta alınan 3 puan ilerleyen haftalar için çok çok önemliydi. Gerek sahaya çıkan on bir gerekse de sonra yapılan oyuncu değişiklikleri yerindeydi ve yakalanan kontra ataklar değerlendirilse maç çok daha rahat kazanılabilirdi. Şimdi tüm gözlerimiz hafta içi oynanacak olan Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçı olan Akhisar Belediye Spor maçına çevrilmiş durumda hedef bu maçta rakibin avantajlı skoruna rağmen turu geçip adını yarı finale yazdırmak.

Hafta içinde kupa hedefi için tüm Kayserispor taraftarına büyük bir görev düşüyor. Takıma verecekleri o müthiş destekle kupada da istenilen sonucun geleceğini düşünüyorum.