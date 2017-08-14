Arabulucusu İngiliz olanın…

17. yüzyılın tanınmış ayyaşı Bekri Mustafa “Küçük Ayasofya Camii”nin önünden geçmektedir. Musallada bir tabut vardır, fakat namazı kıldıracak imam ortalarda gözükmemektedir. Cemaatin, beklemekten canı sıkılır ve başında kavuğu, sırtında cübbesiyle oradan geçen Bekri Mustafa’yı “hoca” zannederek namazı kıldırmasını isterler. “Yok, ben hoca değilim” dese de dinlemeyip zorla öne geçirirler.



Bekri Mustafa namazı “kerhen” kıldırdıktan sonra tabutun örtüsünü açar ve ölünün kulağına bir şeyler fısıldar. Cemaat, ölüye ne söylediğini sorduğunda Bekri Mustafa gülerek şöyle cevaplar:



“Sen şimdi aramızdan ayrılıp ahirete gidiyorsun. Eğer orada bu dünyanın ahvalini sana sorarlarsa, ‘Bekri Mustafa Ayasofya’ya imam oldu! dersin. Onlar durumu anlarlar' dedim."



Ben de “Türkiye’nin adalet sistemi nasıl çalışıyor?” diye soranlara bu güzel nükteden yola çıkarak “Arabuluculuk” sistemimizi bile ‘arabozucu’ İngilizler kuruyor. Durumu anlayın!” diyor ve Ankara’dan, Londra’dan yani iki başkentten ses getiren o haberimizi hatırlatıyorum.



O haberin hikayesi

Geçtiğimiz günlerde Grand Eras Otel’de “Arabuluculuk” konusunda bir toplantı olduğu bilgisi bize ulaştığında hemen bir arkadaşımızı gönderdik. Getirdiği dosyaya baktığımızda toplantının “Majesteleri” himayesinde olduğunu hayretle gördük. İngiltere’nin Kayseri ilgisini bildiğimiz ve bu konuda sıkça eleştirel haberler yaptığımız için konuyu toparlayıp “Ülkelerin iç siyasetlerine sinsice müdahaleleri ve iç karışıklık çıkartması ile bilinen İngiltere zaman zaman bu emellerini çeşitli etkinlik ve masum görülen projelerle destekliyor. Önceki gün Kayseri’de yapılan bir etkinlik de akıllarda soru işareti bıraktı.” dedik ve “İngiliz finansörlüğünde arabuluculuk” başlığıyla verdik.



Büyük yankı uyandıran haberimizin etkisi “Milli Gazete” “Adalete finanSÖR” başlığıyla manşet yapınca daha da arttı. Kayseri’ye ilgisini yakından takip ettiğimiz İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore bu haberlerden duyduğu rahatsızlığı attığı küstah twitlerle kamuoyuna duyurunca olay daha da büyüdü.



Ülkemizin bütçesi yetersiz mi?

Haberi yaparken "Türkiye'de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek" projesi kapsamında değişik şehirlerde verilen bu eğitimlerin İngiltere Büyükelçiliği ve Adalet Bakanlığı tarafından birlikte düzenlendiğini, masrafları da İngilizlerin karşıladığını öğrenmemiz doğrusu çok ağırımıza gitti. Bu eğitimleri veren İngiliz-Türk Avukatlar Birliği Üyesi Prof. Andrew Goodman’ın, Birleşik Krallık Yardım Ağı ile birlikte Türk arabuluculuk mevzuatının geliştirilmesi için gösterdiği “cansiperane” gayret ise özellikle dikkatimizi çekti.



Arabozucu ile ara bulmak…

Kendilerini hala üzerinde güneş batmayan imparatorluk sayan uzun bacaklı, kibirli İngilizlerin Türk ve İslam dünyasını sinsi politikalarla nifak sokup ara bozarak parçaladıklarını; savaşta yensek bile masabaşında kazandıklarını; tarihi Kut-ül Amare zaferini bile unutturduklarını; IŞİD, El Kaide, Taliban gibi güya “İslamcı” radikal örgütleri nasıl kurup palazladıklarını, FETÖ’ye nasıl destek çıktıklarını bildiğimiz yani ağzımız sütten yandığı için temkinli davranmak zorundaydık.



Aynı ihtiyatlı davranışı Adalet Bakanlığı’ndan da bekler; “Bu arabozucu, nifak sokucu İngilizler adaleti, arabuluculuğu bize mi öğretecekler? Oysa arabuluculuk kitabımız Kur’an-ı Kerim’de en güzel şekilde anlatılmış; İslam tarihi boyunca da pek çok kez uygulanmış” demelerini ve kendilerine gelen bu teklifi ellerinin tersiyle itmelerini beklerdik.



Yine de geç sayılmaz!

Yine de geç sayılmaz! Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’ndan bir “hasar tespit raporu” hazırlayarak yanlıştan dönmelerini ve bu “işbirlikçi” projeyi iptal etmelerini bekliyoruz.



Zira bize hep “hasta adam” muamelesi yapan İngiliz’de oyun bitmez. İngilizlerin ipiyle kuyuya inilmez. Hele hele arabulucusu İngiliz olanın başı dertten kurtulmaz.



Sahi Sultan Abdülhamid Han “Hangi taşı kaldırdıysam, altından İngiliz parmağı çıktı!” dememiş miydi?

