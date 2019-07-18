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1 ayda 266 kişiye uyuşturucudan yasal işlem yapıldı

Kayseri polisi tarafından 1 ayda yapılan çalışmalarda 266 kişiye uyuşturucudan yasal işlem yapıldı.

1 ayda 266 kişiye uyuşturucudan yasal işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 ay içerisinde yapılan operasyonlarda, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, ” Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak” ve ”Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme ” suçlarından 161 olayda 266 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 8’i adli kontrol neticesi serbest kalırken, 30’u ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca, “Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 30 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8’i ifadelerinden sonra mahkemece salıverilirken, 22’si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 215,06 gram esrar, 1,73 gram eroin, 477,47 gram metamfetamin, 47,94 gram sentetik kannobinoid, 441 kök kenevir bitkisi, 435 adet ecstasy, 0,7 gram Afyon Sakızı, 65 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 8 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 98 adet mermi ele geçirildi.
 

İHA

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