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1 ayda 28 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Kayseri’de 1 ay içerisinde hakkında uyuşturucudan işlem yapılan 28 kişi tutuklandı.

1 ayda 28 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, ” Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” ve ”Uyuşturucu Madde Kullanımı kolaylaştırma veya Özendirme ” suçlarından 135 olayda 224 şahsa yasal işlem yapılmıştır. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 5’i adli kontrol neticesinde serbest bırakılmış olup, 16’sı ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 20 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 8’i ifadelerinden sonra mahkemece salıverilmiş olup, 12’si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 151,12 gram esrar, 106,66 gram eroin, 1823,66 gram metamfetamin, 80,95 gram sentetik kannobinoid, 58 kök kenevir bitkisi, 311 adet ecstasy, 1625 gram Afyon Sakızı, 14 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 1 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 8 adet mermi ele geçirildi.
 

İHA

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