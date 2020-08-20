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1 ayda 40 kişi tutuklandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 kişi tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

1 ayda 40 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda; “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, ” Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak” ve ”Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme ” suçlarından toplam 167 olayda, 273 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 11’i adli kontrol neticesi serbest bırakılırken, 22 şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
“Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 21 şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan 3’ü ifadelerinden sonra mahkemece serbest bırakıldı, 18 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda ise; 1 kilo 481 gram esrar, 59,40 gram eroin, 1 kilo 387 gram metamfetamin, 135,39 gram Sentetik kannobinoid, 3 bin 890 adet Uyuşturucu - Uyarıcı hap, 34 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 7 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 16 adet mermi ve uyuşturucu madde satışında elde edilen 2 bin 375 TL ele geçirildi.
 

İHA

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