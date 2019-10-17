1 ayda 654 trafik kazası meydana geldi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetmeleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 ay içerisinde kent merkezinde yapılan denetimlere, 40 bin 80)araç kontrol edildi, eksikliği görülen 12 bin 483 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 160 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 689 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 1’i ölümlü, 229’u yaralanmalı ve 289’u maddi hasarlı olmak üzere toplam 519 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 379 kişi de yaralandı.



BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda ise, 39 bin 768 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 7 bin 437 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 25 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 328 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 1’i ölümlü, 38’i yaralanmalı ve 48’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 97 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda, 1 kişi hayatını kaybederken, 94 kişi ise yaralandı.



İLÇE MERKEZLERİ

Trafik ekipleri tarafından ilçe merkezlerinde yapılan uygulamalarda ise 7 bin 87 araç kontrol edildi, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 917 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 30 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 116 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 18’i yaralanmalı ve 20’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 38 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 28 kişi yaralandı.

