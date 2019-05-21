1 ayda aranması bulunan 651 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre 15 Nisan - 14 Mayıs 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; 1 kasten öldürme olayında 4 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 1 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Meydana gelen olay ile ilgili 1 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca 1 görevli memura mukavemet ile zor kullanma yetkisinde yasal sınırın aşılması olayında 4 şüpheli şahsa da işlem yapıldı. Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 1’i yağma, 3’ü tehdit, 1’i görevi yaptırmamak için direnme, 1’i bilişim sistemine girme olayı olmak üzere işlem yapılan 6 olayda 8 şüpheli yakalandı. Bu şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Fuhuş yapılan 8 ev kapatıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 2’si fuhşa teşvik aracılık veya zorlama, 8’i kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak üzere toplam 10 olaya adli işlem, ayrıca 16 fuhuş olayına ise idari işlem yapıldı. Olaylarla ilgili yakalanan 39 şahıstan 2’si tutuklanırken 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev hakkında ilgili komisyonca kapatılma kararı verildi. Hırsızlık Büro Amirliğince 5’i ikametten hırsızlık, 9’u işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 3’ü otodan hırsızlık, 15’i açıktan hırsızlık, 1’i hayvan hırsızlığı, 1’i mabetten hırsızlık olayı olmak üzere işlem yapılan 34 olayda yakalanan 61 şahıstan 15’i tutuklandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğince 13’ü oto, 11’i motosiklet hırsızlığı olmak üzere 24 olay meydana geldi. kentten ve il dışından çalıntı olan 10 adet oto ile 18 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarda gözaltına alınan 31 şahıstan, 13’ü tutuklanırken, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



Aranması bulunan 651 kişi yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda ise haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 651 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 213’ü tutuklandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince belirli tarihlerde 3 dolandırıcılık olayına işlem yapıldı. Olaylarla ilgili yakalanan 8 şahıstan 7’si tutuklanırken 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince de kayıp müracaatı alınan 76 şahıstan 73’ü bulundu.

