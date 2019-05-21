1 ayda uyuşturucu madde ticareti yapan 14 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, ”Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak” ve ”Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak veya Özendirmek ” suçlarından 148 olayda, 262 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 9’u adli kontrol neticesinde serbest bırakılırken, 19 kişi ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



Ayrıca, “Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 27 şahıs da yakalandı. Yakalanan şahıslardan 13’ü ifadelerinden sonra mahkemece salıverilirken, 14’ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Yapılan operasyonlarda, 245,28 gram esrar, 26,37 gram eroin, 310,14 gram metamfetamin, 66,82 gram sentetik kannobinoid, bin 234 kök kenevir bitkisi, 9 adet uyuşturucu - uyarıcı hap, 110 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 6 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 147 adet mermi ele geçirildi.

