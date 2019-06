1 kişinin öldüğü feci kazaya sebep olan sürücü itiraf etti

12 Nisan’da Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tepebağları Caddesi'nde E.S.’nin kullandığı 38 HB 977 plakalı otomobil ile M.Y.’nin kullandığı 38 ABG 325 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 9 kişiye olay yerine yönlendirilen 6 ayrı 112 ekibi müdahale etti. İtfaiye ekipleri de kaza sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için otomobillere müdahale etti. Yaralılardan M.Y.’nin aracında bulunan 27 yaşındaki Dorukhan A. hayatını kaybederken, yaralılar E.S.(29), M.Y.(26), H.Ş.(27), B.Y.(21), U.K.(29), O.A.(25), M.K.(24) ve D.S.(25) ise hastanede tedavi altına alındı. Soruşturma sonrası 38 HB 977 plakalı otomobil sürücüsü E.S. 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma' suçundan tutuklandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık E.S. ile kazada yaralanan mağdur M.K. ve avukatlar hazır bulundu.



“Kırmızı ışıkta geçtim, son anda fark ettim”

29 yaşındaki sanık E.S. mahkemede; “38 HB 977 plakalı otomobili ben kullanıyordum. Hızım o sıra 60-70 kilometre civarındaydı. Kırmızı ışıkta geçtim, son anda fark ettim. İki sefer frene bastım ama engelleyemedim” dedi. Bilirkişi raporunda sanığın ortalama 105 promil alkollü olduğuna dair rapor sorulunca, sanık E.S., “Alkollüydüm ama o kadar kendimi kaybedecek derecede değildim, pişmanım” diye cevap verdi.



Ölen gencin avukatı sanığa 20 yıla kadar ceza istedi

Kazada hayatını kaybeden Dorukhan A.’nın avukatı Emre Ayan mahkemede, şunları söyledi: “Sanığın yanında bulunan yolcular dahi ‘dikkat et kırmızı ışık yandı, 'dur’ şeklinde sanığı uyarmalarına rağmen alkolün verdiği cesaret ile sanık hiçbir kural tanımadan bir insanın ölümüne sebebiyet vermiştir. Her ne kadar savcılık davayı ‘bilinçli taksir’ denilen 8 ila 10 yıl cezası istenen kanun maddesi üzerinden açmış ise de şahsın kaza anında alkollü oluşu, yanındaki yolcuların kırmızı ışıkta geçmemesi için sanığı uyarmalarına rağmen sanık adeta ‘ne olursa olsun’ kastı ve mantığı ile hareket ederek bu suçu en nitelikli ve ağır hali olan ’olası kasıt’ ile işlemiştir. Bu itibar ile sanık tahliye edilmemeli ve 20 yıla kadar ibretlik bir ceza verilerek toplum güvenliği bu şekilde tesis edilmelidir.”

Kazada yaralanan ve halen tedavisi devam eden mağdur M.K. ise “M.Y.’nin kullandığı 38 ABG 325 plakalı araçtaydım. Hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandım, bir yeşil ışıkta geçtik, sanık kırmızı ışıkta geçti, şikayetçiyim” dedi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, sanık E.S.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.



“Bu kaza bir cinayet ile eş değerdir”

Duruşma sonrası kaza ile ilgili konuşan Dorukhan A.’nın avukatı Emre Ayan, “Bugün bir köpek için kırmızı ışık şeklinde yazı yazılsa dahi en az 10 tane köpeğin toplumsal hayata uyum sağlayarak kırmızı ışıkta beklemeyi öğrendiğini görüyoruz. Bugün bazı insanların bu kazada olduğu gibi alkollü iken ve kırmızı ışıkta beklemesi gerektiğini öğretememiş olmamız çok acıdır. Hayatının baharında evlilik hazırlığı yapan, üniversite sonrası yüksek tahsiline devam eden Dorukhan’ın bu şekilde hayatını kaybetmesi bir cinayet ile eş değerdir” ifadelerini kullandı.