1 komiser, 2 polise by lock'tan 6'şar yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı dosyalarda görülen davada tutuklu sanıklar A.K., A.Y. ve A.Ç. ile avukatları hazır bulundu. Sanık yakınları da duruşmayı izledi.

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen eski komiser tutuklu sanık A.K., "12 yıllık polisim, 4 yıldır da komiserim. 22 Kasım'da KHK ile ihraç edildim. 12 yıldır aynı hattı kullanırım. By lock kullanmadım" dedi.

Duruşmada fotoğraf çeken sanık yakını hakkında tutanak tutuldu

Duruşma devam ettiği sırada adliye polisi, sanık A.K.'nin duruşmayı izleyen kardeşi G.K.'nin fotoğraf çektiğini fark etti. Mahkeme Başkanı, öğrenci olan G.K.'nin cep telefonuna el konularak kolluk kuvvetleri tarafından hakkında tutanak tutulmasını duruşma zabtına geçti. G.K., dışarıda bekleyen anne ve babasına göstermek için fotoğrafı çektiğini söyledi.

Eski polis tutuklu sanık A.Y. ise "22 Temmuz 2014'te Kayseri'de göreve başladım. 3 ay sonra hayatımda ilk defa akıllı telefon satın aldım. Eylül aylarına denk geliyor. Ancak bana by lock kullandığım iddiası Ağustos ayı. Ben o aylarda tuşlu telefon kullanıyordum. 9 aylık evli iken gözaltına alınıp, tutuklandım, yuvam dağılmak üzere. By lock kullanmadığımı nasıl ispatlayacağımı bilemiyorum, çaresizim" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tek tek yargılanan sanıklar A.K., A.Y. ve A.Ç.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

İHA