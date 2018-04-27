1 MAYIS OPERASYONU: 8 GÖZALTI

1 Mayıs öncesi Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-YPG/PYD-BÖG silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen 8 şahısın yakalanması için operasyon düzenlendi.

TEM Şube ekiplerince şahısların ikametlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ali Ü., İlyas S., Mehmet Ö., Remzi A., Selman T., Süleyman Y., Erbil U., Ercan T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda iki adet av tüfeği, bir adet kuru sıkı tabanca ile 902 adet av tüfeği fişeği ile 283 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.