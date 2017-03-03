1 yaşındaki bebeğin altın künyesini alan kreş öğretmenine 4 yıl hapis

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Z.Ü. ve avukatlar hazır bulundu.



"Bir gafletle yerden alıp, kuyumcuda bozdurdum"

Evli, 2 çocuk annesi tutuksuz sanık kadın Z.Ü.(35), bebeğin kolundan almadığını, ders sonrası yerde bulduğunu belirterek, "Ben kreş öğretmeniyim. Olay günü annelerin de katıldığı eğitim oluyordu. Çocuklar sürekli annelerin kucağındaydı. Resim dersini anlatırken, mağdur A.E.'nin annesine telefon geldi. Yanındaki anneye bebeği teslim etti. Ders bittiğinde annesi halen telefon ile konuşuyordu. Sonra telefonu kapattı, ardından yeniden telefonu çaldı, bu sefer çocuğu kucağıma aldım, çocukla ilgileniyordum, oyun alanına götürdüm, annesi hep yanımızdaydı. Ders bittikten sonra gittiler. Ben yerde bir altın künye gördüm, bir gafletle aldım. Panikledim, korktum, o ara dışarı çıkıyordum. Yanımda bulunmasını istemedim, gidip kuyumcuya bozdurdum. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama daha sonra ailenin zararını giderdim. Çocuğun kolundan almadım, yerde buldum. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık kadın Z.Ü.'ye 1 yaşındaki mağdur A.E.'ye yönelik, 'işyerinde beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı yağma' suçundan 4 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verdi.

İHA