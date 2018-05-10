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10 ASTSUBAY FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Araların da Kayseri ilinin'de Kahramanmaraş merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin TSK içindeki 'kripto yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 10 astsubay gözaltına alındı.

10 ASTSUBAY FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara, jandarma ve deniz kuvvetlerine mensup astsubaylardan oluşan hücrelere yönelik Kahramanmaraş, Hakkari, Bitlis, İstanbul, Ağrı, Ankara, Kayseri, Sakarya ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
Operasyonda 10 astsubay gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. 
Diğer kentlerde yakalanan şüphelilerin Kahramanmaraş'a getirileceği bildirildi. 
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