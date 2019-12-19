Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 çocuğun ailesi hakkında işlem yapıldı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, sürücüleri para vermeleri için taciz eden tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 10 çocuğun ailesi hakkında işlem yapıldı.

10 çocuğun ailesi hakkında işlem yapıldı

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, mendil satan, sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 10 çocuğun ailesi hakkında Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan işlem yapıldı. Ayrıca çalışmalar çerçevesinde, 43 şahsa Kabahatler Kanunun 33. maddesinden işlem yapıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla 15 Kasım ve 14 Aralık tarihleri arasında biri ülke geneli olmak üzere toplam 7 uygulama yapıldı. Bu uygulamalarda Kayseri merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları denetlendi. Bu uygulamalarda 3280 kişi sorgulanırken 554 okul servis aracı ve sivil araçlar denetlendi ve 21 okul servisine işlem yapıldı. 66 tanesi internet ve oyun salonu olmak üzere 497 umuma açık işyeri, park ve bahçe, metruk bina kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda küçük yaşta çocuğa sigara satmaktan 4 iş yerine adli işlem, 1 iş yerine idari işlem yapıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayiş Haberler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.