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10 FETÖ sanığına 6'şar yıl hapis

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddia edilen aralarında doktor, mühendis gibi meslek gruplarının olduğu 2'si tutuklu 12 sanıktan 10'una ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

10 FETÖ sanığına 6'şar yıl hapis
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar M.Ü. ve H.G. ile tutuksuz sanıklar M.E.G., E.C., M.Ş., H.B.K., E.S., A.T., E.G., E.S., M.Ş. ve A.A. ile avukatları hazır bulundu.
28 Eylül 2016'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde Bylock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 2'si tutuklanmıştı.
Mahkemede üzerlerine atılı suçlamaları reddeden tüm sanıklar da beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu ve tutuksuz toplam 10 sanığa 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuklu iki sanık M.Ü. ve H.G.'yü tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye etti.
Tutuksuz sanık M.Ş.'in ise beraatına hükmeden mahkeme ayrıca, tutuksuz sanıklardan A.A.'nın bu dava dosyasından tefriki ile ayrı yargılanmasına karar verdi.
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