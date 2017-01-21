Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

100 metrelik kuyuda kurtarma operasyonu

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 100 metrelik kuyuya düşen 3 maden işçisi, UMKE ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı. 

100 metrelik kuyuda kurtarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İğdeli köyü mevkiinde özel bir şirkete ait krom madeninde meydana gelen olayda 100 metrelik kuyudaki 3 işçi, kuyunun 70. metresinden 100. metresine düştü. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyunun 100. metresine inen UMKE ekipleri, 3 işçiyi de yaralı olarak kuyudan çıkarmayı başardı. Yaralılardan ikisi Pınarbaşı Devlet Hastanesine, durumu ağır olan yaralı ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ambulanslarla sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Anahtar Kelimeler:
KurtarmaIşçiPınarbaşıKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140