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11 araç birbirine girdi yardıma 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu

Kayseri'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza yerine koşan 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin, eline aldığı süpürge ile yola saçılan araç parçalarını temizledi.

11 araç birbirine girdi yardıma 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu
Kayseri'de Kocasinan Bulvarı ile 30 Ağustos Bulvarı kavşağında 11 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yol yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Trafik ekiplerinin kazaya karışan araçları yoldan kaldırmaya çalışması sırasında 3 yıl önce Kayseri'ye ailesiyle birlikte gelen 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin Ellale, eline aldığı süpürge ile yolda temizlik yaptı. Kazayı görerek olay yerine geldiğini ve saçılan parçaların başka araçlara zarar vermemesi için yolu temizlediğini söyleyen Suriyeli Nurettin, "Kazayı görerek geldim ve yola saçılan araç parçalarını süpürdüm. Kimse bana gel burayı süpür demedi. Ben kendi başıma gelerek parçaları yol kenarına süpürdüm" diye konuştu.

Ailesi ile birlikte 3 yıl önce Suriye'den Kayseri'ye geldiğini söyleyen 11 yaşındaki Nurettin Ellale, bir pastanede haftalık 100 TL'ye çalıştığını ve ailesine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

İHA

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avam 9 saat önce

suriyeli reklamlarına mı başladınız hayırlı olsun

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avam 9 saat önce

http://www.kayserigundem.com.tr/asayis/guvenlik-kamerasi-zanlilari-ele-verdi-h22908.html bu habere reklamı atlamışsınız

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