11 KiŞi ADLiYEYE SEVK EDiLDİ

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Ali Cafer Sokak'ta bulunan bir eve geçtiğimiz günlerde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar emniyete götürüldü. Operasyon sırasında mahalle sakinleri polis ekiplerine alkış ve sloganlarla destek verdi.

Gözaltında bulunan 2'si kadın 11 kişi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabil'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

İHA