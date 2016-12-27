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11 kişi piyasaya sahte para sürmekten gözaltına alındı

Kayseri’de piyasaya sahte para süren 11 kişi 39 bin TL sahte para ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 

11 kişi piyasaya sahte para sürmekten gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre Kayseri’de meydana gelen sahte para olayları ile ilgili olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldığı öğrenildi.
Yapılan operasyonda toplam 14 parada sahtecilik olayına karışan 11 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 11 zanlıdan 3’ü serbest bırakılırken, 8 zanlı ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 359 adet sahte 100 TL olmak üzere 39 bin TL sahte banknot ele geçirildi.
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