11 yaşındaki kıza istismarda bulunan sanığa 16 yıl hapis

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Ş.D.(64) ve şikayetçi anne S.T. ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur R.T.(11) ise duruşmaya katılmadı.



Mağdur kız R.T.’nin şikayetçi annesi S.T. mahkemede “Kızımın psikolojisi çok bozuk. Kızımın başından iki olay geçmiş, birisini kendisi anlattı, diğerinde bağırınca gördüm. Bir adamın kendisinin yolda vücuduna dokunduğunu söyledi. İkinci olayda ise, kızım bina içerisinde ‘o adam geldi’ diye bağırınca hemen evden koşarak gittim. Kızımın gözleri kıpkırmızıydı, deliye dönmüştü. Adama ‘napıyorsunuz burada’ diye sorunca, şahıs ‘ben para almaya geldim, kimseyi görmedim’ dedi. Ama üzerinde ve yerlerde pisliği vardı. Sanıktan şikayetçiyim” diye konuştu.



Mağdur avukatı da çocuğun psikolojisinin iyi olmadığını, okula giderken sanık ile karşılaşacağı korkusu yaşadığını söyleyerek, sanığın tutuklanmasını istedi. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 2018’in Ekim aylarında mağdurun evinden ekmek almaya çıkıp döndüğü sırada sanığın yolunu kestiği, cinsel amaçlı vücuduna dokunup, öptüğü, kendi kendini tatmin ettiği, bu durumun mağdur ve annesinin gördüğü, sanığın daha önce de tekrarladığı, mağdurun sanığı teşhis ettiği ve istikrarlı ifadeleri göz önünde bulundurularak, sanık Ş.D.’nin cezalandırılmasını talep etti.



Tutuksuz sanık Ş.D. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek “Anlatılanların hiçbiri doğru değil, adaletinize bırakıyorum” dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 64 yaşındaki tutuksuz sanık Ş.D.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl 6 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan ise 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 16 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, verilen ceza miktarı nedeniyle sanığın tutuklanmasına hükmetti.

