116 Göçmen Zehirlendi

Kayseri-Sivas karayolunun 25. kilometresindeki Gömeç mevkiinde bulunan 750 kişi kapasiteli İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’nde göçmenlere domates çorbası, hazır köfte, makarna ve çikolatalı kek dağıtıldı. Yemeklerden yiyen ve etkilenen 27 erişkin, 17 çocuk olmak üzere 44 vaka Geri Gönderme Merkezi’nin imkanlarıyla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

112 komuta merkezine intikal eden olayı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli bizzat yönetti.

Rahatsızlanan göçmenler Devlet Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

112 ekipleri tarafından 22 hasta Şehir Hastanesi’ne, 23 hasta Devlet Hastanesi’ne, 15 hasta Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 12 hasta ise Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan doktorlar tarafından muayene edildi.

Yetkililer, hastaların genel durumlarının iyi olduğunu tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

