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12 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 12 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı.

12 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda E.K., Y.A., C.A., O.K., Ş.B., G.Ü., A.U., M.E., Z.B., M.E., F.U. ve O.D. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst araç ve ev aramalarında; 13 parça halinde toplamda 8.48 gram metamfetamin, 1 parça halinde toplamda 1.25 gram pres esrar, 374 adet kök hint keneviri, 1 parça halinde toplamda 1.40 gram gelen tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 11 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 1 şahsa da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.
 

İHA

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