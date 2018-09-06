12'nci kattan atlayarak intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Demokrasi mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Nuriye Ö., 27) 12'inci kattan kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuriye Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, inceleme yaptı. Nuriye Ö.'nün cenazesi yapılan incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. [İHA]

