12 uyuşturucu taciri hakim karşısında

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kayseri'de uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapan 15 şahıs ve 18 adrese geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu düzenlenmiş ve operasyonda 180 polis görev almıştı. 18 ayrı ikamette arama yapan ekipler çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirmiş ve 12 kişiyi de gözaltına almıştı.

Gözaltındaki 12 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

