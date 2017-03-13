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12 uyuşturucu taciri hakim karşısında

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 180 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, Adliyeye sevk edildi.

12 uyuşturucu taciri hakim karşısında
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kayseri'de uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapan 15 şahıs ve 18 adrese geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu düzenlenmiş ve operasyonda 180 polis görev almıştı. 18 ayrı ikamette arama yapan ekipler çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirmiş ve 12 kişiyi de gözaltına almıştı.
Gözaltındaki 12 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İHA
 
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