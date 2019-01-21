12 yaşındaki çocuğu ve çocuğun babasını öldüren çoban: “Benim suçum günahım yok”

6 Nisan’da Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri park halinde bulunan 38 VN 274 plakalı aracı incelerken içinde iki kişinin hareketsiz yattığını gördü. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, 35 yaşındaki baba B.A. ve 12 yaşındaki oğlu Y.C.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda B.A. ve 12 yaşındaki oğlunun av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili çoban S.S. gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık S.S. ile şikayetçiler E.G.(72), Y.A. (72) ve avukatlar hazır bulundu. Köyde çobanlık yapan 38 yaşındaki tutuklu sanık S.S., “Dağda ben çobanlık görevimi yapıyordum, dağda aracı ile üzerime sürdü, koyunlarımı çiğnedi, bana çektiği silah ile beni vuracağını düşünüp vurdum. Kötü niyetim olsa jandarmayı aramazdım. Benim suçum günahım yok, Olay yerinde keşif yapılmasını istiyorum. Bünyan cezaevinden firar ederek beni dağa kaldırıp, öldürmeye geldi. Tahliyemi istiyorum” dedi.







18 Aralık 2018’de görülen davanın ilk celsesinde 12 yaşındaki çocuğu bilinçli öldürmediğini ifade eden tutuklu sanık S.S. şunları söylemişti:

“Ölen kişileri ben vurdum. Ölen B.A.’nın kardeşi Ö.A. 2017 yılının 7. ayında beni darp etti. Daha fazla dövecekti ama yanındaki arkadaşları ayırdı. Olay günü dağda koyunları otlatırken B.A. yanıma geldi, koyunlarımı çiğnedi, raporda çiğnemediği söyleniyor, raporu kabul etmiyorum, B.A. aracın içinden küfür etti, yanında silah olduğunu ve beni vuracağını düşünüp panikledim. Yanımdaki av tüfeği ile ateş ettim, hedef almaksızın 3 el sıktım, yanındaki oğlunu görmedim, onu istemeden öldürdüm, bilinçli öldürmedim. Kendim teslim oldum, pişmanım.”







Şikayetçi kadın E.G. “Oğlum B.A. Bünyan cezaevinden izinli çıkıp, torunum Y.C.A. ile gezmeye çıkmıştı, sanık yalan söylüyor. Çocuğumu ve torunumu öldüren bu sanık ile kardeşidir. 12 yaşındaki çocuğa nasıl kıydın, elin nasıl tuttu. Koyunlar çiğnendiyse nerede bu koyunlar. Şahit kalmasın diye çocuğu da öldürdüler” derken, şikayetçi Y.A. ise “Yavrularıma nasıl kurşun sıktın; 12 yaşındaki çocuğa nasıl kıydın, 6 aydır ciğerim yanıyor” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Şubat ayına ertelerken, tutuklu sanık S.S.’nin de tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, sanık ve avukatının olay yerinde keşif taleplerinin reddine karar verdi.







