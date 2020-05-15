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12 yaşındaki çocuk arabayla polisten kaçarken kaza yaptı

Kayseri’de 12 yaşında bir çocuk, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen babasının arabasını habersiz aldı. Peşine düşen polisten kaçan çocuk, kaza yapınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Obruk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 12 yaşındaki B.D., ailesi uyurken 38 JB 546 plakalı otomobili alarak evden uzaklaştı.



Uyandığında otomobilin yerinde olmadığını gören aile, polise haber verdi. Otomobil ile mahallede gezerken polis ekiplerini gören B.D., korkarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle bir süre kovalamaca yaşandıktan sonra, çocuk kaldırıma çarpıp kaza yapınca polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken çocuğun gergin tavırları dikkat çekti.



Kovalamaca sonucu yakalanan B.D., ailesi geldikten sonra polis ekipleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere karakola götürüldü.
 
 

İHA

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