125 polisle eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emirleri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 48 ekip 125 personel ile 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda evlerde didik didik arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.







Polisleri karşısında görünce 5. kattan atladı

Öte yandan, polis ekipleri sabahın erken saatlerinde başlayan operasyon kapsamında Ahi Evran Mahallesi 745. Sokak'ta bulunan bir apartmana girdi. Burada kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Murat A., polisten saklanmak için 5. kattaki ikametinin balkondan sarktı. Burada tutunamayan Murat A., yere düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Murat A.'nın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü.







