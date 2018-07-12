13 ayrı hırsızlık olayına karışan sabıkalı hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Karpuzatan saman pazarında, TOKİ bölgesinde ve Beyazşehir mahallesinde park halinde bulunan araçlardan toplam bin 140 litre mazot, Melikgazi, Bünyan ve Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı bölgesinde toplam 16 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı, Niğde'den kamyon, Nevşehir'den ise bir otomobilin çalınması olayı ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda olayların zanlısı olarak belirlenen D.U.'nun yerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Yaşanan kovalamaca sonrasında 32 yaşındaki D.U. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ara sokakta kullandığı çalıntı araç ile yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet kuru sıkı tabanca ve sahte kimlik ele geçirildi. Yapılan incelemelerde D.U.'nun 3 ayrı mahkeme tarafından arandığı, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Operasyon çerçevesinde 450 litre mazot ve bir adet çalıntı araç ele geçirilirken malzemelere el konuldu.



D.U., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

