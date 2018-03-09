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13. KATTAN ATLAYAN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTi

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen 17 yaşındaki kız, 13'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi. 

13. KATTAN ATLAYAN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTi
Edinilen bilgiye göre, Anafartalar mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerine bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen A.N.D. (17) evlerinin bulunduğu 13'üncü kattan atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, A.N.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, A.N.D.'nin yakınlarıda sinir krizi geçirdi. 
A.N.D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıl
İHA
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