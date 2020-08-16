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13. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Kayseri’de 13. kattaki ikametinden düşen genç hayatını kaybetti.

13. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Kılıç Sokak üzerinde meydana gelen olayda, apartmanın 13. katında ikamet eden Hüseyin M.(21) evinin balkonundan düşerek beton zemine çakıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.



112 ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde Hüseyin M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin M.’nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından, hastane morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

İHA

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