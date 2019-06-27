Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde 13. katın penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti.

13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana mahallesi Turgut Özal caddesinde meydana gelen olayda G.Ö. (16), 13. katta ikamet ettiği evin penceresinden düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, ev ve genç kızın düştüğü yerde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından lise ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen G.Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.