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13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sanığa 15 yıl hapis

Kayseri’de 13 yaşındaki kız çocuğuna ‘senin ilgiye ihtiyacın var’ diyerek aracında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 67 yaşındaki sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sanığa 15 yıl hapis

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.A.Ç. (67) ile avukatlar ve şikayetçi aile hazır bulundu. 13 yaşındaki mağdur kız çocuğu E.Z.G. ise Adli Görüşme Odası’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanık H.A.Ç. mahkemede suçlamaları reddederken, duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanan ve pedagog eşliğinde ifade veren mağdur kız E.Z.G. ise şahsın telefonunun çekmediğini söyleyip, kendisini dağlık bir yere götürdüğünü ve ‘senin ilgiye ihtiyacın var’ diyerek cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

3 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.A.Ç.’ye ‘çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 9 yıl, ‘sarkıntılık’ suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 

İHA

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